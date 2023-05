Construction d’un nouveau campus éducatif à Woluwe-Saint-Lambert

Il abritera la double école fondamentale Princesse Paola et l'académie communale, et le complexe sera surmonté d'une salle de sport. La commune de Woluwe-Saint-Lambert a élaboré un plan directeur pour son enseignement néerlandophone. Les bâtiments existants sur la place de la Sainte-Famille seront progressivement démolis et remplacés par un nouveau bâtiment remarquable qui abritera l'école fondamentale, l'académie et les installations sportives.

« La capacité de l'école fondamentale sera doublée pour atteindre 440 élèves », a déclaré le ministre Gatz. « En outre, nous créerons des installations sportives que l'école et les clubs sportifs pourront utiliser. La Commission communautaire flamande libère 6,4 millions d'euros à cet effet. »