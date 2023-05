Drame à Frameries: une femme a été tuée, percutée par une voiture, il s’agit d’une dispute avec son compagnon qui a mal tourné

Dans le voisinage, c’est le choc. Les riverains ont entendu de nombreuses sirènes. Le drame s’est produit ce mercredi matin, peu avant 8 h, au carrefour entre les rues Firmin Pierard et de Lambrechies.

Rapidement, Jean-Marc Dupont, bourgmestre de Frameries a été informé de la situation. « Ce matin vers 8h, la police boraine m’a appris qu’un monsieur a heurté sa compagne violemment et que la dame est décédée. D’après ce que la police me dit, l’acte a été sciemment perpétré. L’auteur des faits est resté sur place et a donc été appréhendé de suite. »