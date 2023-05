Bruxelles Environnement et L’ASBL Worms organisent 7 Compost Days du 4 au 10 juin

Si le message général est de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, les Bruxellois sont aussi amenés à trier correctement et à valoriser les épluchures et autres déchets alimentaires en ville. Ces derniers représentent plus de 40 % des ordures ménagères. Jetés dans les sacs blancs, ceux des déchets non triés, ils finissent à l’incinérateur, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et des rejets de gaz à effets de serre. Or, les solutions sont nombreuses, qu’elles soient individuelles ou collectives, en extérieur ou en intérieur.

Pour guider les habitants, des participants de compost de quartier ou de jardin, des fans de Bokashi, et de vermicompost ouvriront leurs portes pendant une semaine et répondront aux questions qui sont posées. 67 sites seront accessibles un peu partout dans la capitale. Afin d’identifier un lieu de rendez-vous proche de chez eux, les Bruxellois peuvent se rendre sur la carte des composts ouverts.