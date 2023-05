Les Engagés veulent installer la sobriété dans la gouvernance publique afin de «réconcilier les pratiques avec la réalité»

« Nous devons réconcilier les pratiques politiques avec les réalités vécues au quotidien par notre population », dit le parti centriste dans un communiqué.

Dix mesures, évoquées également dans La Libre, concernent les députés. Il n’y aurait ainsi plus de cumul de rémunérations entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Le parti s’appliquera cette règle à partir du 1er janvier 2025, assure-t-il. Le nombre de mandats dans le temps serait limité à trois et les rémunérations, qui varient en fonction des parlements, seraient uniformisées vers le bas. Les indemnités pour fonctions spéciales (chef de groupe, président de commission, etc.) seraient supprimées, les indemnités forfaitaires pour frais exposés seraient fiscalisées et les indemnités de sortie calquées sur les préavis dans le secteur privé. Un congé de maternité ou de paternité serait également accordé.