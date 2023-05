Edito : la situation? Désespérée, mais on est habitué

Nous débutons ce mardi une série consacrée aux élections de 2024. Cela peut sembler incongru un an avant l’échéance, mais ce n’est pas nous qui avons lancé la campagne depuis plusieurs semaines déjà, avec les conséquences que l’on devine pour la concrétisation (ou pas) de gros dossiers au fédéral (réforme fiscale, pensions…). Aujourd’hui, il faut s’appliquer si l’on veut trouver un dossier qui fait l’unanimité parmi les sept partis de la majorité Vivaldi… À l’exception du sauvetage réussi d’Olivier Vandecasteele, heureusement pour lui !

Avant de mettre les six principaux partis francophones sur le gril, une première fois, nous avons demandé à deux experts, une francophone et un néerlandophone, de nous dire qui risquait le plus gros dans un an. Quasiment tous les partis en fait, à part peut-être les plus radicaux (rien n’est moins sûr pour le Vlaams Belang) comme nous vous l’expliquons en page 17. Allons-nous vivre les élections de tous les dangers ? Plutôt les négociations qui suivront. Comme le résume l’un de nos experts, Carl Devos, de l’Université de Gand : « La situation est désespérée, mais nous en avons l’expérience ».