«Ne tombons pas dans les caricatures faciles», plaide Elio Di Rupo à propos de la Wallonie

« Le pourcentage d’entreprises innovantes y est supérieur à la moyenne de l’Union européenne, à 61 % contre 50 %. Il existe un nombre important d’éléments positifs qui doivent nous encourager à continuer le travail, dans l’intérêt de nos concitoyens », a-t-il ajouté mercredi, à l’occasion du traditionnel discours sur l’état de la Wallonie devant le parlement, en admettant toutefois qu’il « reste des difficultés à surmonter ». Parmi celles-ci, le chômage et la pauvreté continuent de gangréner la région. « En 2018, avant la formation du gouvernement, le risque de pauvreté était de 22 %. Fin 2022, il avait reculé, de plus de 4 %, pour atteindre 17,8 %. Bien entendu, c’est encore beaucoup trop. D’ici 2030, l’objectif est de réduire de moitié, par rapport à 2015, le nombre de Wallons et de Wallonnes exposés à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale », a souligné M. Di Rupo.

« La lutte contre la précarité est un enjeu intimement lié à l’emploi. C’est en augmentant les compétences professionnelles des citoyens wallons, et surtout les citoyens plus précaires, que nous ferons reculer la pauvreté. Et c’est pour cela que le gouvernement a décidé de faire de la politique de formation LA priorité du plan de relance », avec l’objectif d’atteindre un taux d’emploi de 75 % en 2030, a-t-il ajouté.

Selon le ministre-président, l’emploi intérieur en Wallonie a crû de 2 % en moyenne annuelle en 2022 par rapport à 2021, année de rattrapage post-covid. Le taux de chômage wallon des 15 à 64 ans, au sens du Bureau International du Travail, a quant à lui reculé en un an de 0,5 % et s’établit désormais à 8,4 % en 2022. Enfin, en moyenne annuelle, le nombre de chômeurs complets indemnisés s’est réduit, passant de 132.000 en 2021 à 123.600 en 2022.

« Pour créer les emplois, nous devons surtout investir dans le développement de filières économiques et industrielles d’aujourd’hui et de demain. C’est tout l’enjeu de la réindustrialisation de notre Région », a-t-il poursuivi avant d’évoquer, tour à tour, les objectifs environnementaux, énergétiques ou encore budgétaires du gouvernement. À propos de ce dernier point, « la situation est désormais maîtrisée sans taxe nouvelle. C’était un engagement de la Déclaration de Politique Régionale, et nous tenons notre engagement. Nos choix permettent de garantir la soutenabilité de la dette, tout en assurant les investissements nécessaires à la relance de la Région et à la reconstruction des zones sinistrées lors des inondations. C’est en réalité tout un équilibre que nous sommes parvenus à réaliser », s’est notamment félicité Elio Di Rupo, conscient, malgré la teneur de l’exercice du jour, que « tout ne peut pas se traduire en chiffres ».