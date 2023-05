Guerre en Ukraine: en Flandre, les élèves ukrainiens peuvent passer l’examen d’entrée dans l’enseignement supérieur

En Ukraine, tous les diplômés de l’enseignement secondaire qui souhaitent poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur doivent passer un test national (comparatif). Ce « test national multidisciplinaire » a lieu chaque année et comporte trois composantes différentes : les mathématiques, la langue (ukrainienne) et l’histoire (ukrainienne), a expliqué le ministre de l’éducation Ben Weyts (N-VA).

« Ces examens d’entrée sont synonymes de perspectives d’avenir pour les jeunes Ukrainiens », a souligné le ministre Weyts. « Bien entendu, la plupart des Ukrainiens aimeraient retourner dans leur pays le plus rapidement possible, et nous voulons leur donner toutes les chances d’y parvenir. Le gouvernement ukrainien a demandé de l’aide pour organiser ces examens d’entrée et nous sommes heureux de répondre à cet appel. »