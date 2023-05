Le nouveau «Gaston Lagaffe» autorisé, sous conditions… Une décision est tombée dans le conflit opposant Isabelle Franquin aux éditions Dupuis concernant la reprise du célèbre héros, mais sans y mettre un point final. Le chemin reste barré pour une reprise de Gaston Lagaffe. © Photonews

Par Isabelle Franquin, André Franquin, Delaf et Jean-Jacques Lecocq

Un nouvel album de Gaston Lagaffe, plus d’un quart de siècle après la mort de son créateur, André Franquin ? L’annonce l’année dernière par Dupuis de la parution prochaine d’un album dessiné et scénarisé par Delaf n’avait pas tardé à déchirer les fans de l’antihéros de la bande dessinée franco-belge, mais aussi la famille de Franquin, à travers sa fille, Isabelle. Pour elle, pas de doute, André Franquin s’était toujours montré opposé à l’idée d’une reprise de sa série la plus personnelle. Une position contestée par les éditions Dupuis, qui estiment posséder les droits de l’œuvre depuis le rachat en 2013 de la société Marsu Productions, avec laquelle Franquin avait conclu un accord de cession en 1992. Isabelle Franquin avait lancé une action en référé pour empêcher la publication de l’album l’an dernier. Le Gaston de Delaf annonçait son retour en 2022. © Dupuis

Ce 31 mai, la maison d’édition, qui a fait appel à un arbitrage privé « choisi par Isabelle Franquin et les éditions Dupuis en mars 2022 », fait savoir que ce dernier « a donné raison à l’éditeur ». Dupuis, en conséquence, « se réjouit de continuer à pouvoir faire vivre le personnage légendaire de Gaston Lagaffe avec ce nouvel album dessiné et scénarisé par Delaf. » Il ajoute : « La décision arbitrale rendue ce jour met définitivement un terme au litige opposant Isabelle Franquin et Dupuis. » « Nous regrettons les malentendus et les incompréhensions qui ont pu mener à ce différend », souligne Julie Durot, directrice générale de la maison d’édition. « Dupuis a en effet toujours eu la plus grande considération pour le travail et le droit moral de Franquin, comme pour celui de tous les auteurs et toutes les autrices. La décision arbitrale vient confirmer notre respect du contrat signé par André Franquin. »