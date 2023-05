Il veut impressionner sa copine en roulant à plus de 180 km/h avec son Range Rover et finit par la tuer: la voiture a terminé sa course sur les rails du train (vidéo choc)

Rida Al Mousawi, un jeune homme de 24 ans, a été condamné à sept ans et demi de prison à Londres après avoir provoqué un terrible accident mortel. Le drame a coûté la vie au passager du véhicule, Yagmur Ozden, âgée de 33 ans.

Les faits se sont déroulés en août 2022. Selon les informations de HLN, le jeune homme a voulu montrer ce qu’il savait faire avec sa voiture et a atteint jusqu’à 180 km/h avec son Range Rover. Il a perdu le contrôle et le véhicule a terminé sa course sur les rails du train. Trois caméras de surveillance ont capturé l’accident horrible.

Attention, les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité.