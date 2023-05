Dans les coulisses du tournage du nouveau film de Gilles Lellouche

Cela fait maintenant une quinzaine de jours que le tournage du nouveau long-métrage de Gilles Lellouche L’Amour ouf est lancé, et cela pour 88 jours. La plupart des scènes seront tournées dans les Hauts-de-France, et parmi les endroits retenus par la production, différents spots à Villeneuve-d’Ascq. « Comme le film se déroule dans trois époques différentes (les années 1960, 1970 et 1980), en Allemagne, la région du Nord collait parfaitement bien avec l’esthétique qu’on recherchait », explique Vincent Piant, directeur de production du film. Ce prochain long-métrage qui devrait sortir dans les salles à l’automne 2024 est une adaptation du livre du même nom de Neuville Thompson. Néanmoins, Vincent Piant souligne que c’est n’est pas un copier-coller du livre, mais une adaptation libre.

L’équipe de production en pleine préparation pour commencer la journée de tournage. - Photo Baziz Chibane