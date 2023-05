La découverte surprenante de Brigitte dans son jardin: «Pourriez-vous me renseigner sur cet étrange petit intrus?» (photo)

Contacté par RTL, Frédéric Francis, responsable de l’unité d’entomologie à la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux, a donné des explications concernant cet animal peu banal. Le spécialiste a expliqué qu’il s’agissait en fait d’une « thomise », autrement dit, une « araignée crabe ». Elle mesure entre 1cm et 1cm et demi et est totalement inoffensive pour l’homme. « Elle est relativement commune, bien qu’elle soit moins présente que les araignées de maison », affirme l’expert.

Brigitte, une Belge, a fait une découverte surprenante dans son jardin et en a averti nos confrères de RTL. « Pourriez-vous me renseigner sur cet étrange petit intrus ? », a-t-elle demandé après avoir aperçu… une araignée jaune !

« On les voit plus en ce moment, car on se rapproche de leur période de reproduction. Donc elles se baladent pour trouver leur compagne ou compagnon », assure Frédéric Francis. Et concernant la couleur originale de l’araignée, l’explication est la suivante : « Cela peut être un camouflage et donc une façon de se noyer sur un support végétal ». Si vous en croisez une dans votre jardin, vous aurez donc réponse à vos questions !