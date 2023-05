«Ici tout commence», «Emily in Paris», «Léo Mattéï»: le Festival de Télévision de Monte-Carlo 2023 dévoile ses invités

Et c’est reparti pour le Festival de Télévision de Monte-Carlo ! Pour sa 62e édition, la Principauté ouvre plus que jamais grand les portes au streaming. Attendue sur Prime Video, la nouvelle série d’Harlan Coben, « Shelter », sera ainsi présentée en avant-première mondiale lors de la cérémonie d’ouverture du vendredi 16 juin, au Grimaldi Forum et en présence de l’équipe. Coben sera entre autres entouré de ses acteurs, le jeune Jaden Michael et l’actrice de « House of Cards » Constance Zimmer. Julia de Nunez, star de la série biopic « Bardot », recevra par ailleurs au cours de cette même soirée la Nymphe d’Or du Meilleur Espoir.

En compétition officielle : « Le Colosse aux pieds d’argile » (récemment diffusée sur TF1), « Poker Face » (avec Natasha Lyonne, de « Orange is the new black » et « Poupée russe »), « The Warrant : Breaker’s Law » (avec Neal McDonough), « Chorus Girl », « Fence », « Miró », « Ten Pounds Pom », « The Seed » et « Trust No One ».

La cérémonie de clôture sera quant à elle présentée par l’acteur américain Ricky Whittle (« The 100 », « American Gods »). Il sera accompagné de l’influenceuse et vidéaste Léna Situations. La soirée verra aussi Howard Gordon, producteur et scénariste américain à l’œuvre sur les séries « The X-Files », « Homeland » ou encore « 24 Heures chrono : Redemption », receçoir la Nymphe d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Défilé de stars

Et puisqu’on ne change pas ses bonnes habitudes, le Rocher accueillera un torrent d’invités triés sur le volet. Parmi lesquels, comme on le disait plus haut, des stars des séries streaming « Emily in Paris » (Arnaud Binard, Kevin Dias), « Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir » (Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Sophia Nomvete, Owain Arthur) et « Ted Lasso » (Kola Bokinni, Cristo Fernandez, Billy Harris, James Lance) défileront sur le tapis rouge, tandis que les chorégraphes de « Danse avec les stars » Candice Pascal, Emmanuelle Berne et Anthony Colette feront tourner d’autres têtes.

Celles et ceux qui font les feuilletons « Ici tout commence », « Un si grand soleil », « Lycée Toulouse Lautrec » ou encore « Léo Matteï, brigade des mineurs » seront également de la partie, notamment Frédéric Diefenthal, Catherine Davydzenka, Lou Ladegaillerie, Fabrice Deville, Emma Colberti, Thomas de Mattéis, Valérie Karsenti, Ness Merad, Stépane De Groodt, Joséphine Draï et Jean-Luc Reichmann, qui viendra avec sa compagne et productrice de « Léo Mattaï » Nathalie Lecoultre, Lola Dubini et Stomy Bugsy.

Shy’m présentera quant à elle « Cannes confidentiel » et Bernard Yerlès viendra défendre « Alexandra Elhe ».

Pour ce qui est des Américains, les deux anciens des « Frères Scott » James Lafferty et Stephen Colletti feront la promo de la saison 2 d’« Everyone is doing great » ; Josh Duhamel et Kevin Dillon celle de « Buddy Games 2 », Dylan McDermott viendra pour « FBI : Most Wanted »,

Au rayon iconique : Ernie Hudson sera là pour le reboot de « Code Quantum », Melissa Gilbert pour « La petite maison dans la prairie », Patrick Duffy pour « Top Models » (« Amour, gloire et beauté »)…

Les acteurs des « Feux de l’amour » viendront aussi célébrer les 50 ans du soap lors d’une soirée spéciale anniversaire. Mais avant, les festivaliers pourront naturellement assister à une séance de dédicaces avec les acteurs.