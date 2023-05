La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen propose un nouveau plan de croissance pour les Balkans Occidentaux

Elle propose un plan reposant sur quatre piliers : le rapprochement des Balkans occidentaux du marché unique européen (en commençant par des domaines comme le commerce électronique ou la cybersécurité), l’approfondissement de l’intégration économique régionale (un « marché commun régional »), l’accélération des réformes fondamentales et l’augmentation des fonds de préadhésion.

« Notre but est de consolider les progrès accomplis ces derniers mois. Mais nous voulons aussi que la population des Balkans occidentaux puisse bénéficier dès maintenant de certains des avantages que procure l’adhésion à l’Union européenne », a indiqué l’Allemande au forum Globsec pour la sécurité, à Bratislava (Slovaquie).

« Dans une certaine mesure, il s’agit là d’une toute nouvelle approche pour l’Union européenne : non seulement nous demandons à nos partenaires de faire un pas vers nous, mais nous faisons également un grand pas vers eux », a souligné la cheffe de l’exécutif européen.

Les six pays des Balkans occidentaux avancent à vitesse inégale vers l’Union. Le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord et l’Albanie sont officiellement candidats, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont candidats potentiels.