Un accord conclu dans l’Union Européenne pour muscler les contrôles et améliorer la traçabilité pour lutter contre la surpêche

Les pêcheurs sont déjà tenus de débarquer à terre l’ensemble de leurs captures au lieu de rejeter à la mer les prises accidentelles ou indésirées, mais cette mesure – qui vise à contrôler si les pêcheurs ne capturent pas trop d’espèces vulnérables – est actuellement appliquée de façon très lacunaire.

Les négociations avaient longtemps achoppé sur la marge d’erreur maximale tolérée entre les quantités évaluées par les patrons-pêcheurs dans leur carnet de bord et les quantités effectivement débarquées. La Commission avait même menacé de retirer son texte en cas d’accord jugé trop accommodant, susceptible d’encourager la « sous-déclaration ».

De façon générale, la marge de tolérance fixée actuellement à 10 % par espèce est maintenue, mais elle pourra être relevée à 20 % pour les espèces dont le total des prises n’excède pas 100 kg.

Des aménagements sont prévus pour les « petits pélagiques » (harengs, sardines, anchois…), la pêche industrielle et les thons tropicaux (que navires français et espagnols vont notamment pêcher dans l’océan Indien), avec une tolérance de 10 % calculée sur la quantité totale enregistrée, et non par espèce, en contrepartie de « contrôles plus stricts ».

Les sanctions, jusqu’ici extrêmement variables selon les pays, seront harmonisées, notamment en calculant les amendes selon la valeur des captures du navire en infraction.