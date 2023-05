Jane Seymour: «Docteur Quinn a encore des choses à dire!» (vidéo)

On espère que ça va se faire ! On a déjà un très bon script, fait par les mêmes scénaristes que la série originale. Tout le monde est partant, on a même les producteurs. Il nous reste à trouver quelqu’un qui veuille bien le faire, un diffuseur. Mais je ne perds pas espoir ! A passé 70 ans, je suis à la tête d’une super-série qui s’appelle « Harry Wild » et qui a été renouvelée pour une saison 2. Tout est possible.

On reprendrait 30 ans plus tard, ce qui serait encore plus intéressant, car c’est l’époque où les femmes se sont émancipées. Michaela et Byron (Joe Lando) sont grands-parents, et on s’intéresserait davantage aux enfants. Il y aurait beaucoup plus de monde, et beaucoup plus de jeunes. Malheureusement, le studio Paramount où nous tournions autrefois a été ravagé par les flammes, en 2018. Dès lors, on ne retrouverait pas les décors historiques, mais on garderait l’ADN de la série.