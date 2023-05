Maurice et Louisa, un couple de fermiers de Lens médaillé « Justes parmi les Nations » pour avoir sauvé des Juifs pendant la guerre

Maurice et Louisa ont ainsi été reconnus « Justes parmi les Nations » pour avoir hébergé un grand nombre de juifs, dont plusieurs membres de la famille Miliband dans leur ferme de Montignies-Lez-Lens. Une médaille a été remise à leur petite-fille, Isabelle Pain.

« Des gens remarquables »

La descendance des familles qui ont bénéficié de leur solidarité était présente. Parmi elle : celle de l’homme politique britannique David Miliband. « C’est un moment important parce que l’héroïsme de la famille qui a fait rempart pour eux est désormais véritablement reconnu comme tel. J’ai eu la chance de visiter Montignies-Lez-Lens en 1983 et j’ai rencontré M. et Mme Vos, des gens remarquables. Je pense que c’est très important pour ma génération – qui a eu la chance de rencontrer ceux qui ont été protégés et ceux qui sont des héros – de rendre hommage à leur mémoire », confie M. Miliband, petit-fils de Renée Miliband, la première personne à avoir développé un lien avec la famille Vos.