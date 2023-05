Nu sous sa veste en cuir, un homme rentre dans un magasin d’Eupen

Certains clients vous marquent plus que d’autres. Celui qui est entré dans un commerce de la rue Gospert, à Eupen, ce mardi soir, peu avant 22 heures, laissera sans aucun doute un souvenir mémorable. Il a passé les portes du magasin uniquement vêtu d’une veste en cuir... et rien d’autre. « Peu de temps après, il a quitté le magasin et s'est rendu dans une maison », indique la police de la zone Vesdre-Gueule, intervenue sur les lieux. L’homme a pu être retrouvé à son domicile. « Il est complètement ivre et s'endort dans la foulée. » Un procès-verbal pour exhibitionnisme est dressé à son encontre.

Lire aussi 110 pompiers ont lutté toute la nuit contre l’incendie dans les Fagnes

Pendant l'intervention, une autre personne se trouve dans le magasin en question. « Celle-ci crie fortement et donne des coups de pied à un client sans raison. » Les policiers interviennent et constatent que cet homme est également sous l'influence de l'alcool. Il a été arrêté.

Lire aussi Un pervers sévit près de trois écoles à Verviers, des riverains s’inquiètent: «Il était en train de se masturber!»