Six nouveaux millionnaires belges se sont présentés à la Loterie Nationale: ce que l’on sait sur les gagnants

de videos

Parmi cette centaine de gagnants, six sont belges, révèle mercredi la Loterie Nationale. Le dernier d’entre eux « a fait durer le suspense » et s’est récemment présenté au siège de l’organisme. Trois sont néerlandophones et viennent des provinces d’Anvers, de Flandre Occidentale et de Flandre Orientale, les trois autres sont francophones et viennent de Bruxelles, du Hainaut et du Brabant flamand.