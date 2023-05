Thomas Meunier évoque son avenir chez les Diables: «La plupart des joueurs ont voulu partir d’eux-mêmes, personnellement je trouve ça un peu dommage»

Freiné par diverses blessures (fracture de la pommette, soucis musculaires…), Thomas Meunier n’a plus été aligné par Edin Terzic, le coach de Dortmund, depuis le 18 mars. C’est donc de la tribune du Signal Iduna Park qu’il a vécu, samedi, le scénario catastrophe dans la course au titre entre son club et le Bayern Münich. Tous les feux étaient au vert pour le BVB qui, à domicile, devait s’imposer face à Mayence pour être sacré champion et décrocher un titre derrière lequel il court depuis 2012. Pétrifiés par l’enjeu, les équipiers de Thomas Meunier ont manqué leur mission. Accroché (2-2) alors que, dans le même temps, le Bayern s’est imposé de justesse à Cologne (1-2), le Borussia a vécu l’une des plus grandes désillusions de son histoire.

Thomas, comment vous avez vécu cet échec que certains observateurs considèrent même comme une « faute professionnelle » de la part du Borussia ?

Après avoir réussi un deuxième tour aussi brillant avec une défaite seulement contre le Bayern, on joue à domicile pour mettre fin à 10 ans d’hégémonie des Bavarois et, sans manquer de respect à Mayence, quand on bat 6-1 Wolfsburg, 5-0 Mönchengladbach à domicile… on doit battre Mayence. On n’a aucune excuse.

L’enjeu était trop important ?

Les compliments sont à adresser à Mayence qui n’avait rien à gagner, rien à perdre. Ce club est venu au culot, il a tout tenté et a déjoué notre milieu de terrain. Je trouve qu’on a été très naïf. On s’est créé des occasions. Même après le 0-1, on aurait pu dérouler et on aurait pu en mettre 4 ou 5. Notre domination a été claire, mais c’est toujours le même problème quand tu n’arrives pas à mettre la balle au fond. Mayence a défendu avec son cœur et ses tripes. Il a joué le contre et il ne faut pas oublier que, cette année, cette équipe a battu Leipzig 0-3 là-bas ou encore le Bayern. C’est une formation qui pose pas mal de problèmes aux grosses écuries allemandes.

Sur un plan plus personnel, quel bilan tirez-vous de cette troisième saison en Allemagne ?

Au premier tour, j’ai joué 16 matches sur 18 jusqu’à ma fracture de la pommette. Et puis il y a eu la Coupe du monde et je me suis à nouveau blessé au début du second tour. Mon indisponibilité a duré six semaines. Là, il y a la logique « on ne change pas une équipe qui gagne » qui est un peu la philosophie du coach. Il y a eu très peu de rotations et comme cela a très bien fonctionné au second tour, je n’ai plus joué. Je suis resté disponible du début à la fin et finalement il y a cette situation contractuelle qui a fait que les planètes ne se sont pas forcément alignées pour moi.