Beaucoup de projets immobiliers sur Boncelles: Seraing travaille sur une modification du plan de secteur

En séance, la majorité serésienne a livré quelques éléments de réponse. Laura Crapanzano, échevine du Développement territorial, a tout d’abord précisé que le Collège a été « sensible aux manifestations et aux réclamations citoyennes reçues. Est-ce que cette mobilisation va permettre de faire marche arrière ? Cela me semble compliqué. Mais autoriser partiellement une nouvelle voirie, cela ne veut pas dire qu’on est d’accord avec n’importe quel projet qui pourrait se construire autour de cette voirie. »

Ce mardi, au conseil communal de Seraing, Paul Ancion, chef de groupe Ecolo, a interrogé le Collège sur les projets immobiliers à Boncelles. On le sait, le village est particulièrement prisé par les promoteurs qui, depuis de nombreuses années déjà, multiplient les demandes de permis. Un état de fait qui inquiète les Boncellois qui, récemment, se sont mobilisés contre un projet rue de Tilff, envoyant des centaines de réclamations à la ville. D’autant plus qu’un nouveau terrain de près de 7.000m² a été mis en vente au prix de 650.000 euros : un véritable appel du pied aux promoteurs.

Pour le Collège, l’échevine a rappelé le souhait de maintenir Boncelles en centralité villageoise. Quid de la vente du nouveau terrain de près de 7.000m², rue de Lorraine ? « A ce stade, il ne s’agit que d’un éventuel transfert de propriété », a rappelé Laura Crapanzano. « C’est une personne qui met en vente un terrain, il n’y a aucune demande qui nous est parvenue. Avant, ce terrain était urbanisable mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. De plus, il y a une véritable contrainte : la haie d’aubépine qui est remarquable et reconnue, et qui va compliquer le travail d’un éventuel promoteur. Il faudrait une autorisation du service régional du patrimoine. »