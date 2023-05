Nomadly, un van aménagé pour voyager lancé par trois amis de Welkenraedt: «Les publics sont très variés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Passionnés de voyage et amis de longue date, Jessy Dionisio, Hughes Hurard et Laurent Slock ont créé Nomadly il y a quelques mois. Avec ce camper van ultra-équipé, les trois amis d'Henri-Chapelle, à Welkenraedt, se sont donnés pour mission de permettre aux familles et aux amis de partir à l’aventure, dans des conditions optimales.