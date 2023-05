Les restaurants les plus populaires sur Deliveroo à Charleroi? Pitta World, Eleven’s Burger et le Huggy’s Bar!

Deliveroo est l’une des plateformes de livraison de repas ou de courses présentes sur le territoire de Charleroi. En cinq ans, Deliveroo a réuni des centaines de restaurants, snacks et magasins, qui utilisent les services de livraison de la plateforme. « Le nombre de restaurants partenaires a augmenté de 21 % au premier trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022 », indique Deliveroo dans un communiqué. Avoir accès aux commandes des Carolos c’est aussi connaître les préférences et les établissements qui leur plaisent le plus pour une soirée « livraison à domicile ». « Parmi les cinq plats les plus commandés, on retrouve les hamburgers en première place, suivis par les tacos français, les sushis, les pizzas et pour finir, les kebabs », a identifié la plateforme. « En ce qui concerne les produits les plus commandés dans nos commerces partenaires, la palme revient au lait, suivi par les tartines au thon, les bières, les baguettes et les pains au chocolat bio. »

Lire aussi Les meilleurs burgers du Pays Noir: voici une liste non exhaustive des adresses carolos Les plus populaires Certains établissements ont d’ailleurs plus la cote que d’autres, tant en matière de hamburgers, que de sushis : « Parmi les restaurants les plus populaires de Charleroi, les cinq suivants sont ceux qui connaissent le plus de succès sur notre plateforme : Pitta World, Eleven’s Burger, The Huggy’s Bar – Charleroi, Point B – Charleroi et Maki Time. »

P.Sch.

P.Sch. Kadir Baycuman, propriétaire de Pitta World, explique ainsi que : « Deliveroo nous aide non seulement à développer notre activité, mais l’application nous permet également de bénéficier d’une meilleure visibilité en ligne et, par conséquent, d’élargir notre clientèle. Le nombre de Carolos à qui nous pouvons désormais proposer notre cuisine n’a jamais été aussi élevé. » Google Image « Une chose est sûre, les habitants de Charleroi, ou plutôt les Carolos, adorent découvrir de nouvelles cuisines grâce à l’application », lance Deliveroo. « Les commandes de tacos français ont augmenté de 75 %, celles de cuisine italienne (hors pizza) de 72 % et celles de cuisine libanaise de pas moins de 180 % (NDLR : entre les 1er trimestres de 2022 et de 2023). » Quirin Dalemans. - Deliveroo