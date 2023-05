L’Agence portugaise pour la protection de l’environnement donne son feu vert environnemental à l’ouverture de la première mine de lithium

En plus du projet de Savannah à Boticas et celui de l’entreprise portugaise Lusorecursos dans la commune voisine de Montalegre, moins avancé, le gouvernement portugais a lancé il y a un an un appel d’offres international pour la prospection de lithium dans six régions du pays.

Le Portugal est déjà le principal producteur européen de lithium mais, pour l’instant, sa production sert entièrement à la céramique et à la verrerie.