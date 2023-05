L’été de tous les dangers après l’incendie dans les Fagnes? «Les conditions sont très favorables à des feux de forêt plus importants»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’accès à la réserve des Hautes-Fagnes est limité en raison du risque d’incendie. Une mesure qui, annonce la Région wallonne, « sera maintenue tant que les conditions actuelles de sécheresse persisteront ».

Ce lundi, un incendie s’est déclaré vers 17h30 dans les Fagnes. Depuis lors, les services de secours sont mobilisés pour lutter contre les flammes, le vent ayant relancé le feu ce mardi. Ce mercredi matin, les conditions climatiques semblaient plus favorables. Il n’y avait plus de front de flammes mais des foyers localisés.

Cet incendie rappelle les risques d’une sécheresse. Sécheresse à laquelle on n’aurait pas forcément cru, vu les pluies tombées au mois d’avril. Et pourtant, elle est bien là. « On l’observe déjà dans les 30-40 premiers centimètres », indique le climatologue de l’ULiège, Xavier Fettweis. « Il y a toujours bien de l’eau en profondeur, mais les pluies que nous avons eues n’ont pas été suffisantes pour qu’il y en ait toujours en surface. D’autant que la végétation grandit énormément en ce moment, ce qui pompe aussi beaucoup d’eau. »