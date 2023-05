Dans la partie du discours danois rédigé par ChatGPT, figuraient les phrases suivantes : « Ce fut un honneur et un défi de diriger un gouvernement élargi au cours de la dernière année parlementaire ». Ou encore : « Nous avons pris des mesures pour lutter contre le changement climatique et assurer une société plus juste et plus inclusive où tous les citoyens ont des chances égales ». Et encore : « Nous avons également travaillé au renforcement de notre système sanitaire et social, afin que tous les citoyens puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin ».