L’Organisation mondiale de la santé appelle à une réduction de la production de tabac à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac

Chaque minute, 10 millions de fumeurs allument une cigarette. Dans le même temps, 15 personnes dans le monde meurent des effets du tabac. L’OMS et le centre de connaissances américain The Tobacco Atlas estiment que plus d’un milliard de personnes dans le monde sont des fumeurs. Chaque année, ils consomment collectivement plus de cinq mille milliards de cigarettes.

Ce chiffre est en baisse depuis plusieurs années. Alors qu’en 2000, un tiers de la population âgée de plus de 15 ans fumait, cette proportion est aujourd’hui d’environ 20 %. Cette baisse est en partie due aux nombreuses initiatives anti-tabac prises par les pays eux-mêmes, telles que les augmentations de taxes.