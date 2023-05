De champion d’Angleterre à la relégation, la descente aux enfers de Leicester

Wes Morgan, brassard vissé au bras, soulève le trophée de Premier League dans un King Power Stadium en ébullition. C’était le 7 mai 2016, Leicester venait de réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire du football. Le petit poucet devenait champion d’Angleterre au nez et à la barbe des mastodontes que sont Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United. Six ans plus tard, les scènes de joie semblent très loin et ont laissé place à des mines moroses et décontenancées. La relégation en Championship est actée pour les Foxes qui terminent 18e. Les supporters qui s’étaient habitués aux belles soirées dans les plus grands stades d’Europe, les troqueront bientôt contre des longues virées au fin fond de l’Angleterre. Comment en est-on arrivé là ?

Des problèmes financiers

Le club de Leicester appartient à la société King Power de Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Il s’agit d’une société de duty-free thaïlandaise, c’est-à-dire de boutiques hors taxes installées dans les aéroports. Leur fermeture pendant la crise du covid a donc fait très mal financièrement au groupe thaïlandais. Si on ajoute à cela, le très gros investissement consenti en 2021 pour construire un nouveau centre d’entraînement ultramoderne, Le King Power Center. Il est considéré comme l’un des complexes d’entraînement les plus avancés d’Europe en termes d’infrastructures et de technologies mais il a coûté plus de 110 millions d’euros. Tout cela a amené Leicester à subir une perte financière record.