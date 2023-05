Michael, enseignant et père de famille, a été licencié par son école à cause d’un message publié sur Facebook: «J’adorais enseigner et ce n’est certainement pas ainsi que je voulais terminer ma carrière» (photo)

Michael Flynn, enseignant dans le Kent, en Angleterre, a été victime d’une grosse mésaventure après avoir publié un message « inapproprié » sur les réseaux sociaux. Le père de famille a perdu son emploi d’enseignant après avoir pris la parole sur Facebook en s’adressant aux voyous qui ont menacé sa famille. de videos La raison de son licenciement ? Il aurait enfreint la politique de l’école pour laquelle il travaillait en matière de médias sociaux.

Selon les informations du Mirror, les faits remontent au 23 mai dernier, quand un groupe de jeunes a tenté de voler un vélo dans le jardin familial. La femme de Michael, Angela, ancienne policière aux États-Unis, a alors demandé aux jeunes de s’en aller. Mais l’un d’eux a menacé de la poignarder et de l’amener à des gens qui la violeraient et assassineraient sa famille.

Michael, qui dormait au moment de la confrontation, a publié un message sur Facebook afin d’encourager les parents des jeunes voyous à entrer en contact avec lui. « Quatre jeunes ont essayé de voler un vélo et lorsqu’ils ont été pris sur le fait, ils ont menacé ma femme. Une poursuite s’en est suivie, l’un d’eux a perdu ses chaussures dans le conflit. Si c’est votre fils, vous voudrez peut-être me contacter avant que je ne contacte la police. Twydall est un petit endroit et je le retrouverai tôt ou tard. Donc, si vous voulez régler ça calmement, je suggère aux parents de m’envoyer un message ou je réagirai à ma façon », a indiqué Michael sur le réseau social.

Mais le lendemain, le groupe de jeunes est revenu avec un gros rocher et semblait prêt à le lancer contre une fenêtre. Michael a alors regardé dehors et ils se sont enfuis. « J’adorais enseigner » Les choses se sont rapidement compliquées pour Michael, qui a reçu la mauvaise nouvelle de la part de son école quelques jours plus tard : l’établissement a décidé de se séparer du professeur à cause de sa publication « menaçante » sur Facebook. « Je n’ai rien volé et je n’ai menacé personne. Je suis victime d’un crime, et c’est moi qui suis puni », déplore Michael dans les colonnes du Mirror. « J’adorais enseigner et ce n’est certainement pas ainsi que je voulais terminer ma carrière », ajoute-t-il. Michael ne s’attendait pas à une telle sanction, mais il ne regrette pas son message publié sur Facebook. « L’adrénaline montait un peu haut. Je venais d’être réveillé par ma femme qui me disait que quelqu’un avait menacé de la violer. J’aurais aimé l’avoir formulé un peu différemment, mais je ne regrette pas d’avoir pris soin de ma famille », témoigne encore le père de famille.