Deux blessés dans une collision entre deux véhicules à Ramegnies-Chin: l’un des conducteurs quittait l’E42 et n’a pas respecté le stop en bas de la sortie d’autoroute

Une collision entre deux véhicules s’est produite ce mercredi peu avant midi le long de la N50, à l’entrée de Ramegnies-Chin, dans le sens Tournai-Pecq. Une voiture quittait l’autoroute E42 et n’a pas respecté le stop en bas de la sortie d’autoroute. Elle a traversé la chaussée alors que la camionnette arrivait. Cette dernière, qui circulait le long de la N50, n’a rien pu faire pour l’éviter. Le choc a été assez violent et on déplore deux blessés, l’un dans chaque véhicule. Ils ont été emmenés au CHwapi, à Tournai.

de videos

Lire aussi Claudy Putman et Johnny Vanhoutte reconnus coupables de vols avec violence et du meurtre de Grégory Doucet au Bas-Quartier à Tournai

La circulation est fortement impactée par l’accident puisque la route est bloquée dans le sens Tournai-Pecq. Dans le sens inverse, de Ramegnies-Chin vers Tournai, les voitures roulent sur une seule bande.