Un ancien coéquipier fait l’éloge d’Eden Hazard: «Il avait le potentiel pour être Ballon d’Or, mais il ne cherche pas à faire des stats comme Messi ou Ronaldo»

Rio Mavuba, ancien capitaine de Lille, qui a côtoyé Eden Hazard chez les Dogues est revenu sur les belles années du Brainois, dans l’émission Zack en Roue Libre sur Twitch. « Il te faisait gagner des matches à lui tout seul. C’est un mec relâché, toujours très détente. C’est sa nature et il n’a pas changé avec le temps. Il ne se prend pas la tête et tu le vois sur le terrain », a déclaré l’ancien international français.

Toujours privé de temps de jeu au Real Madrid, Eden Hazard est en grosse difficulté dans la capitale espagnole depuis son arrivée lors de l’été 2019. L’ancien capitaine des Diable rouges, qui espère tout de même honorer sa dernière année de contrat avec le club madrilène, n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était à Chelsea, où il était considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde.

« Eden avait le potentiel pour aller chercher le Ballon d’Or, clairement. Mais il a toujours pensé au collectif », a poursuivi Mavuba. « Il ne pense pas à faire des stats comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Hazard, c’est le plaisir de jouer. Même s’il a aussi fait gagner Lille et Chelsea. À Chelsea, il était incroyable. Peut-être que son manque d’égoïsme lui a fait défaut… mais s’il avait été plus égoïste, il ne serait pas devenu le joueur qu’il a été. C’est le meilleur joueur avec qui j’ai évolué. Ce qu’il a fait à Lille et à Chelsea, peu de joueurs en sont capables. »