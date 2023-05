Anton (81) a quitté sa maison de retraite à Liège pour faire une promenade et n’est pas revenu: l’avez-vous vu?

Anton Heller habite en maison de retraite, quai de l’Ourthe à Liège, indique ce mercredi la zone de police de Liège. Le 30 mai dans l’après-midi, il est sorti faire une promenade comme il en a l’habitude mais n’est pas revenu depuis. L’avez-vous vu ?

Anton est d’origine indonésienne. Il a 81 ans. Il est de taille moyenne (environ 1m70-75) et de corpulence mince. Il a les cheveux gris/noirs mi-longs et ébouriffés et ne porte ni barbe ni moustache. Il est habituellement vêtu d’un veston de costume brun et d’un pantalon noir.