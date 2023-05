L’ancien échevin Éric Sax rejoint la liste Uccle en Avant pour les communales de 2024

Éric Sax a annoncé sa décision de rejoindre la liste « Uccle en Avant » conduite par l’ancien échevin Marc Cools en vue des prochaines élections communales d’octobre 2024.

Sa décision de quitter le MR en 2019 était motivée par l’accord de majorité formé entre le MR et Ecolo au détriment d’une alliance avec DéFI comme par le passé et la liste Uccle en Avant. En rejoignant Marc Cools et la liste « Uccle en Avant », Éric Sax se positionne comme alternative politique claire qui refusera de s’allier avec Ecolo, « sans pour autant oublier la défense de l’environnement qui est une priorité qui ne doit pour autant pas verser dans l’écologie punitive ».