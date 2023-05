Un événement articulé en deux temps : une activité ludique et sportive proposée aux participants sous forme d’un challenge interentreprises suivie d’un buffet convivial. Baptisée « PromAndenne est dans le pré », la compétition, amicale, bien sûr, s’est effectuée par équipes de 10 joueurs. Ceux-ci ont dû accomplir une série d’épreuves et relever des défis sur le thème de la campagne.

Soutien aux entreprises

La mission de promAndenne est de soutenir le développement économique à Andenne. Une équipe de trois personnes travaille au quotidien à faciliter la vie et les projets des entreprises, des indépendants et des commerçants de l’entité. Il s’agit de Mélanie Notte, chargée de communication, Geneviève Danthine, chargée de projets et Tiffany Evrard de Shop in Andenne.