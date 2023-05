Plus de soixante céramistes au pays de la derle

Il existe depuis les année 80 déjà. Le Marché de la Céramique d’Andenne et devenu une institution dans l’univers du travail de l’argile. Au pays de la derle, les fabricants de céramiques sont rois. « Andenne a un passé dans la céramique, elle est y est historiquement lié. C’est pourquoi on met l’accent là-dessus ». C’est Gaëlle Cornut, la directrice artistique du Ceramic Art Andenne qui nous rappelle ce pan de l’Histoire industrielle andennaise. Elle ajoute un aparté pratique à destination des amateurs de céramique. « Pendant longtemps, c’était une biennale qui réunissait le marché et des expositions. En 2018, nous sommes passés à une triennale. Mais depuis 2021, le marché, lui, est annuel. Attendre trois ans pour organiser le marché c’était trop long. Il est important de ne pas confondre le marché et la triennale. »

La totalité des céramistes présents ont répondu à un appel à candidature. C’est un jury international composé de professionnels du milieu de la céramique qui a fixé la liste définitive. Parmi elle, on retrouve de nombreux artistes belges dont les plus régionaux Françoise Albinovanus et Philippe Lucas. Pièces de vaisselle originales, sculptures polymorphes et organiques, bestiaire fantastique, masques animaliers, cabinet botanique, etc. Les œuvres étaient plurielles et donnaient parfois envie de les caresser autrement qu’avec les yeux afin de sentir tantôt la rugosité de la terre argileuse, dans son plus simple appareil ou la finesse d’une porcelaine brillante et raffinée.