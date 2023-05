Du spectacle et de l’amitié au château de Seilles

C’est dans une ambiance où l’amitié et la bienveillance priment qu’une équipe prête à donner sa chemise pour Martine et son ASBL s’agite en coulisse pour garantir la réussite de l’événement. « Chaque personne a envie de se montrer pour l’ASBL se réjouit Martine Rivière, responsable du CAA et cheville ouvrière de l’organisation. On sert aussi de vitrine. » Samedi, le contrat était d’ores et déjà rempli « Nous rentrons dans nos frais sourit-elle. Le reste c’est du bonus. » « Nous souhaitons partir chaque année sur ce type de fête, précise Martine. Comme les gens n’ont pas nécessairement beaucoup d’argent, on fait en sorte que cela soit gratuit. Nous n’avons pas d’autre objectif que de rassembler les gens. »

Complicité animalière et jeu avec le feu Les différents spectacles se succèdent donc durant les deux jours, sponsorisés par un soleil radieux.

Steven et sa team de cavaliers réalisent des prouesses de dressage avec la complicité de leurs montures, dont « Scenario », qui pour l’anecdote, est un ancien cheval de tauromachie. Encorné à l’âge de 6 ans, le Pure Race Espagnol gris a survécu et profite aujourd’hui d’une nouvelle vie bien plus agréable sous la selle de sa cavalière.

Fred et ses acolytes, font voler des rapaces. Ils n’hésitent pas à convier les enfants pour leur faire découvrir de plus près, voire de très près leurs protégés zélés autant qu’ailés. Les enfants font une haie d’honneur entre laquelle se faufile Olaf la chouette. Le petit faucon crécerelle joue à saute-mouton sur les jeunes têtes aux yeux ébahis. Jusqu’à l’apparition du noble aigle des steppes avec son imposante envergure. Il survole le public pour venir se poser sur la main de Laure, la cavalière montée sur son appaloosa Canyon. Les férus de danse s’adonnent à quelques chorégraphies country, guidés par les danseurs de Wild Buffalo. En rythme, un, deux trois, quatre ; en avant, en arrière, à droite et à gauche et on recommence. En rythme s’il vous plaît. Les héritiers du Volcan mettent le feu, au sens propre comme au sens figuré. En pratiquant la pyro-jonglerie, ils domptent les flammes avec art et agilité sous le regard impressionné de l’assistance.