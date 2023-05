Une émulation conviviale entre villageois à Fernelmont

Fernelmont, est l’entité qui compte à la fois le plus haut pourcentage de personnes de plus de 65 ans mais aussi le plus haut pourcentage de jeunes de moins de 25 ans en province de Namur. Consciente de cette spécificité statistique, l’Administration communale ne ménage pas ses efforts pour offrir un riche panel d’activités aux seniors mais surtout aux enfants et adolescents. On citera en exemple les Conseils communaux consultatifs tant des enfants que des aînés ainsi que les activités organisées pendant les vacances scolaires. En réalité, Fernelmont, le nom de l’entité, ne fait référence à aucun village, aucun hameau, aucun lieu-dit existant. De futurs « jeux intervillages » pourraient donc renforcer encore un peu plus la cohésion sociale entre les habitants de tous les hameaux qui composent l’entité. Ils s’adressent aux jeunes de 12 à 25 ans qui composeront les différentes équipes. Ces derniers s’affronteront le samedi 19 août dès 10 heures au centre sportif de Fernelmont. Concrètement, que proposent ces jeux ? « Ce sont des épreuves créées par des jeunes et pour des jeunes, explique-t-on au Service Jeunesse de l’Administration communale de Fernelmont. L’objectif est de passer un moment sympa, sportif et ludique entre jeunes. »

Au programme, les organisateurs ont prévu des « gaminings », « airgames » et du sport. La présence de « food trucks » et de bars permettra à chacun de se restaurer et de se détendre. Dès 21 heures, un DJ clôturera cette première édition. Parmi les activités, on trouve une course à la brouette et un grand parcours d’obstacles. Le repas sera aussi un prétexte au défi. L’après-midi, les équipes se verront soumises à des quizz et épreuves cognitives sans oublier le fil rouge de toute la journée basé sur le jeu vidéo FIFA.