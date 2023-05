La sécurité, un secteur professionnel d’avenir à Andenne

Ce mardi 24 mai était un jour spécial pour les élèves et les enseignants de l’École secondaire provinciale d’Andenne. En effet, David Clarinval, Vice-Premier Ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles, du Renouveau démocratique et des Relations avec le Parlement ainsi qu’Annelies Verlinden, Ministre fédérale de l’Intérieur sont venus assister à la présentation de la filière de formation sécurité et prévention développée de la 4ème à la 7ème secondaire par l’école provinciale.

Les deux mandataires fédéraux en ont profité pour déposer une gerbe aux monuments aux morts des deux guerres après quoi ils ont découvert tous les aspects de cette nouvelle filière de formation. Pour les élèves, tout commence par l’uniforme. « Notre volonté est d’immerger les élèves dans l’univers professionnel de la tête aux pieds », expliquent les responsables de l’école. L’uniforme est aussi synonyme de rigueur et de discipline. « Pour y arriver, nous collaborons étroitement avec les services de la Défense, de la Police, des pompiers mais aussi avec des agents pénitentiaires et de gardiennage. Ces collaborations nous permettent d’atteindre deux objectifs. Le premier est l’information des jeunes de manière à leur permettre de faire un choix en tout état de cause. Le second but est l’acculturation. Elle s’adresse aux élèves qui ont déjà fait un choix pour les préparer aux métiers de leur choix. »