Feu vert européen à l’association Telenet-Fluvius pour l’Internet à haut débit en Flandre

L’opérateur de télécommunication et l’intercommunale avaient déclaré leur intention en octobre 2021, débouchant sur un accord contraignant en juillet 2022. L’espoir initial de Telenet était de lancer l’entreprise commune début 2023, mais elle l’a reporté à l’été.

Fluvius est aux mains des villes et communes du nord du pays, qui jouent un rôle important dans les procédures de permis et la coordination des travaux de réseaux. Elles jouent ce même rôle dans les projets du concurrent Proximus, qui a donc lancé une procédure devant le Conseil d’État contre Telenet et Fluvius, ce qui n’empêche pas ces dernières de lancer leurs activités.