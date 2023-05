Le salon du vin bio revient à Ottignies le 3 et 4 juin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Biovitis vous propose de rencontrer, dans un cadre authentique et original, 22 vignerons de France, Italie et Belgique. La particularité de ce salon est qu’il propose exclusivement des vins bios. Pour cette 13e édition, cinq nouveaux vignerons viennent compléter l’équipe des 17 habitués du salon : Le domaine de l’Arbruissonnière dans le Beaujolais, le Domaine Montluzia d’un jeune liégeois installé dans le Languedoc, le Domaine de Combe Blanche, également dans le Languedoc, le château de Claribès situé près de Bordeaux et le Domaine Haegelin en Alsace.