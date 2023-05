«Non, la fédération ne vit pas au-dessus de ses moyens»: les propos rassurants du CEO par interim de l’Union belge

CEO par interim et directeur marketing et communication de l’Union belge de football, Manu Leroy a tenu à rassurer sur l’état de santé de la fédération belge de football. « Non, nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens », a-t-il voulu rassurer mercredi lors d’une rencontre avec la presse à Tubize.

« Nous avons doublé nos revenus commerciaux sur les trois dernières années », a commenté l’ancien hockeyeur, 43 ans. « Et donc nous avons su investir dans plusieurs projets, dont celui du Proximus Basecamp (le nouveau bâtiment fédéral à Tubize, ndlr). Le montant de nos réserves s’élève à 50 millions d’euros. La fédération est saine. Les comptes sont approuvés et publiés en toute transparence. La crise énergétique, faisant suite à la crise sanitaire, et l’indexation des salaires ont eu un impact bien entendu. Nous ne pouvons pas, nous, indexer les contrats publicitaires, mais nous sommes bien. »