Grève des contrôleurs aériens français: Ryanair remet une pétition à la Commission européenne

« Les contrôleurs aériens français peuvent faire grève, mais l’espace aérien européen doit rester ouvert », a déclaré M. O’Leary lors d’une conférence de presse. « S’il y a encore des grèves en France, et il y en aura, annulez les vols intérieurs ou court-courriers au départ ou à destination de la France, pour lesquels les voyageurs ont d’autres solutions. Mais ne gênez pas le trafic aérien en survol. Cela va à l’encontre de la libre circulation des personnes en Europe ».

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les contrôleurs aériens ont fait grève 57 jours, soit 10 fois plus qu’en 2022, selon Ryanair. Des milliers de vols de survol ont dû être annulés. La France, et par extension tous les pays européens, devraient suivre l’exemple de l’Espagne, de l’Italie et de la Grèce, qui ont introduit des niveaux de service minimum pour le trafic de survol, selon M. O’Leary.