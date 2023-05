Amadou Onana veut remporter des titres avec les Diables rouges: «Domenico Tedesco est le coach parfait pour un renouveau»

Amadou Onana a permis à Everton d’éviter de justesse la relégation le week-end dernier en délivrant un assist à Abdoulaye Doucouré pour le but synonyme de victoire contre Bournemouth et de maintien en premier League pour les Toffees. Interviewé dans les colonnes de l’Équipe dans la foulée de ce sauvetage de justesse, le Diable rouge, devenu un titulaire indiscutable dans l’entrejeu belge, s’est montré optimiste pour l’avenir des Diables.

« On a trouvé le coach parfait avec Domenico Tedesco pour un renouveau. Avec un groupe aussi jeune, il faut avoir une certaine communication. Il est assez psychologue. Ça va prendre un peu de temps à trouver les automatismes. Nos deux premiers matches (3-0 en Suède, 3-2 en Allemagne fin mars) ont été fructueux. On a la bonne mentalité. On veut gravir les échelons et remporter des titres », a déclaré Amadou Onana.