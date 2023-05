Une balade gourmande différente à Coo

Depuis quelques mois, une locale Altéo de Stavelot-Malmedy et environs a été créée pour permettre à des personnes déficientes physiques et/ou mentales de vivre des moments de rencontres et de loisirs. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu ce mardi 30 mai une balade gourmande inclusive autour du lac de Coo. Une bonne centaine de personnes porteuses d’un handicap et leurs accompagnateurs y ont participé.

Outre le plaisir de la jolie balade au bord de l’eau et sous un beau soleil, elles ont pu déguster des zakouskis, une soupe, une entrée et un plat. Ceux-ci ont été réalisés par des bénévoles de la locale et du Plan de Cohésion Sociale de Stavelot. Quant aux délicieux desserts, ils ont été confectionnés et servis par les élèves de 3ème hôtellerie de l’école St-Joseph de Trois-Ponts et leur professeur, Mme Brévers. Autant dire qu’ils ont été bien appréciés par chacun à la fin de ce parcours de près de 5 km. Chapeau donc à eux ainsi qu’aux entreprises Ecodis et PQA qui ont permis d’offrir à tous les participants des mets de qualité.