C’est la douche froide pour Declan, 22 ans, en regardant à la caméra du babyphone de sa fille de deux ans: «C’est horrible, comment mon père a-t-il pu me faire ça?»

Declan a une fille âgée de deux ans avec Stephanie, prénommée Willow. Dans les colonnes du Mirror, le jeune homme a expliqué qu’il avait un jour surpris Stephanie en pleins ébats avec le propre père de Declan, Darren, âgé de 44 ans. Une grosse douche froide pour le Britannique. « C’est horrible. Comment mon père a-t-il pu me faire ça ? Ce n’est pas normal », témoigne le père de famille, qui en plus, les a surpris grâce au babyphone du bébé.

C’est en septembre dernier que Declan a commencé à se méfier de son père, quand il a emménagé avec lui et Stephanie. Deux mois plus tard, il a utilisé son téléphone pour tourner la caméra vers la porte de la chambre de son père, et il a aperçu ce dernier entrant dans la pièce avec Stephanie. Ils n’en sont ressortis que de longues minutes plus tard. Il en a donc déduit que Stephanie le trompait avec son père. Pour leur défense, Darren et Stephanie ont expliqué à Declan qu’ils étaient juste allés dans la chambre pour « regarder Les Simpsons ».