172 millions investis en 2022: une année record pour la SWDE, installée à Verviers

Ce mardi 30 mai, l’assemblée générale de la SWDE a adopté le bilan et les comptes pour l’année 2022. L’occasion de revenir sur ce qui a fait la particularité de cette année écoulée : l’importance des investissements.

« Bien au-delà de son engagement de réaliser 100 millions d’euros par an d’investissement, en 2022 la SWDE a investi un montant record de 172 millions d’euros dans les travaux de renouvellement et de modernisation des infrastructures, note Benoît Moulin, responsable de la communication à la SWDE dans un communiqué. La moyenne des 5 dernières années est de 120 millions. Un tiers de ce montant concerne la mise en œuvre du schéma régional des ressources en eau. Cet investissement de près d’un demi milliard d’euros vise à sécuriser l’alimentation en eau de nombreuses villes et communes où des risques de manque d’eau ont été identifiés en les interconnectant avec des sources alternatives d’alimentation. »