Une Audi RS6 saisie à la suite d’un rodéo à Evere: les policiers font face à conducteur inconscient

Vendredi dernier, aux alentours de 15h10, l’attention d’une équipe du Service Trafic Centralisé (STC) de BruNo est attirée vers un véhicule à l’intérieur d’un cortège de mariage.

Une Audi RS6, roulant sur l’avenue Léon Grosjean à Evere, s’est démarquée du reste du cortège et a continué ces comportements dangereux à la vue des policiers. Le véhicule a accéléré vigoureusement alors qu’il se trouvait dans une zone limitée à 30 km/h, pour ensuite prendre un rond-point en contresens et s’engager dans la rue Colonel Bourg. Là, il a frôlé un arrêt de bus bondé, mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres utilisateurs de la route. Le conducteur a poursuivi sa course vers l’avenue Jacques Georgin, où il a franchi la ligne blanche à plusieurs reprises et a mis en danger l’intégrité physique des piétons qui s’engageaient sur le passage piéton. La voiture a finalement été interceptée sur le rond-point à l’intersection entre l’avenue Jacques Georgin et l’avenue Léonard Mommaerts.