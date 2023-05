Les Floralies de Galina à Theux

Une cinquantaine de peintures à l’huile et à l’acrylique, voilà ce qui constitue la première exposition de cette artiste discrète. Dans l’ensemble des natures mortes qu’elle a réalisées, Galina nous a sélectionné celles qui représentent des fleurs. C’est donc un florilège de tableaux fleuris et de couleurs chatoyantes qui nous est proposé au Moulin Banal de Theux, ces samedi 03 et dimanche 04 juin. Galina Zaïtova est d’origine ouïghoure. En 2000, avec son mari et ses 3 enfants, elle a quitté le Kazakhstan pour fuir les discriminations infligées à son peuple et venir se réfugier en Belgique. Là-bas, pendant 20 ans, elle avait été enseignante dans un lycée professionnel. Ici, elle a d’abord dû se familiariser à notre mode de vie et à nos langues (allemand et français). Après avoir habité à Lontzen, la famille a déménagé à Verviers et, depuis 13 ans, Galina travaille au service d’entretien à l’Institut Saint-Roch Theux. Maintenant que ses enfants sont grands et depuis qu’ils ont quitté le nid, elle peut à nouveau consacrer ses loisirs à cette passion de la peinture qu’elle avait découverte à l’adolescence mais que les circonstances de la vie lui avaient fait oublier. C’est donc pour la première fois qu’elle expose une partie des œuvres qu’elles a réalisées durant ces 3 dernières années et qu’elle vous invite à venir découvrir. Le vernissage se déroulera le samedi 03 juin à 11h.

Quand ? le samedi 03 et le dimanche 04 juin de 11h à 18h Où ? Moulin Banal, 29 rue du Roi Chevalier 4910 Theux Combien ? gratuit