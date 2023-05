Haute-Amblève: la transition alimentaire, une priorité élémentaire

C’est un programme de festival plus long dans le temps, et plus riche d’activités encore plus variées qui est proposé par les organisateurs et les producteurs qui vous donnent ce qu’ils ont de meilleur. C’est aussi un mouvement plus large qui vise à rassembler, soutenir, multiplier et donner une voix aux nombreuses initiatives et projets en faveur de la transition vers des systèmes alimentaires agroécologiques et solidaires. Un festival engagé qui rassemble des producteur.ice.s, des associations, des collectifs, des coopératives, des mangeur.euse.s comme vous et moi, des militant.e.s et encore plein d’autres acteur.ice.s qui s’interrogent sur le thème de la transition alimentaire et la justice sociale. Tout un programme survitaminé, c’est le cas de le dire, piloté par le RATaV – Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers.

Des tables thématiques, des portes ouvertes, des découvertes de producteurs, des marchés coopératifs qui ont plus que jamais besoin de vous et des activités à ne pas manquer sont au programme. Il s’agit de s’organiser. Chez nous, en Haute-Amblève, de Waimes à Stoumont, le premier weekend des 2, 3 et 4 juin est déjà bien chargé. Exposition temporaire au Centre Culturel de Stavelot-Trois-Ponts (oui l’Art nourrit aussi, mais quel est son rôle dans notre rapport à la Nature ?). Découverte des ateliers de la Framboiserie de Malmedy avec visites guidées (SA/DI, départ 11h-14h-16h), bar champêtre et vente sur place. Le dimanche à 9h30 et à 14h00, à Hénumont, sur les hauteurs de Trois-Ponts, promenade guidée (durée 3h) au fil d’une gamme d’émotions et de sensations à travers les âges ponctuée à 18h00 par un concert de EKKO dans le cadre verdoyant et chaleureux de la Fromagerie du Bairsoû. Cela peut également se combiner avec la matinée du dimanche proposée par le Fagotin où vous aurez l’occasion de vous balader, cueillir et déguster des plantes sauvages comestibles dans les environs de Stoumont (soupes, limonades, salades, pesto…). Durant la semaine à partir du mercredi 7 juin de 14h à 17h et aussi le samedi 10 juin de 9h30 à 15h30, la Pisciculture MATHONET propose des visites guidées avec possibilité d’achat directement au magasin de la ferme piscicole. Vous y retrouverez notamment la Mousse de Truite saumonée fumée qui fait toujours l’unanimité. Le mercredi, de 14h à 17h, partez à la découverte des plantes comestibles lors du grand jeu de piste à la Framboiserie de Malmedy. Au programme, bricoler, déguster, cuisiner, jouer. Une activité encadrée par des professionnels, idéale pour les petits et les grands (payant, sur réservation et nombre limité). Le vendredi 9 juin, de 9h00 à 14h00, c’est chez Cap Terre qu’il faudra être. Du potager à l’assiette, en passant par le four à pain, vous accompagnerez le maraîcher et les stagiaires dans le travail quotidien au champ et dans les serres avant de déguster une pizza locale et de bon goût évidemment. Le samedi 10 juin en matinée, rendez-vous à la Pépinière d’Initiatives Locales Engagées, La Pile, à Malmedy Expo, pour un marché de producteurs locaux (de 9h à 12h30), un chantier participatif pour la confection de bacs potagers et une balade « « plantes sauvages comestibles (payant, sur réservation, nombre limité). Durant la journée du samedi, passez sans hésiter chez Unis Verts Payans. L’occasion de rencontrer le nouveau conseil d’administration, les producteurs et de découvrir à 19h00 une projection sur le thème « Soigner la vie du sol, c’est activer celle des consom’acteurs ». Tout à fait combinable aussi entre 14h et 17h avec la cueillette et découverte des plantes, confection de tisanes printanières et préparations culinaires de saison à la Framboiserie de Malmedy (atelier payant sur réservation, 10 personnes max). Sur les hauteurs, Vrac & Co au centre de Waimes, vous ouvre grand ses portes le vendredi 9 de 9h30 à 18h et le samedi 10 (jusqu’à 16h). Le dimanche 11 juin de 13h à 16h, profitez des portes ouvertes au Jardin de la Gare de Waimes (photo). C’est un jardin collectif avec des tas de bons plans : on travaille ensemble, on partage la récolte. Organisation d’un achat groupé de fruitiers. Participation à la journée des boites à livres, priorité aux livres de jardinage et de botanique.