Bornes de recharge à Malmedy

Notre voiture… Si on y pense un peu, quelle liberté de mouvement elle nous a apporté ! Mais à présent, la voiture est un des éléments les plus incriminés – avec l’avion – dans la pollution atmosphérique. C’est vrai que le nombre de voitures a explosé ces derniers temps, au point que notre planète Terre « étouffe » à cause des gaz polluants qu’elles émettent. Il faudra, donc, passer à la voiture électrique. Et qui dit voiture électrique, dit dispositif de recharge, borne.

Y en a-t-il à Malmedy ? Oui, il y en a une située rue de la Warchenne, juste à l’entrée du parc de la Tannerie. Elle fut installée par la Province de Liège et peut alimenter 2 voitures en même temps.