Découvrir les Entreprises locales avec J’Aime Entreprendre

Il est 7h30 un jeudi matin. Une vingtaine de visiteurs se pressent à l’invitation de J’Aime Entreprendre devant les ateliers de la société EMSD, rue de Norvège à Malmedy. Ils sont impatients de découvrir cette entreprise, peu connue du grand public, et qui pourtant est une référence dans le métier de la transformation du métal. La passerelle du pont de chemin de fer de Trois Ponts, c’est eux. Les moules en acier pour couler le béton des stations d’épuration du leader du marché, encore eux. Tout comme les jardinières en acier Korten, les escaliers design, les tours de laiterie, les composteurs industriels, les centrales hydroélectriques. « Pas de problème, rien que des solutions » pour cette entreprise pilotée par un autodidacte, Julien Diffels. « Quand j’étais gamin, mon père (et associé) Michel m’emmenait déjà sur les centrales hydroélectriques qu’il fabriquait, et qui sont encore sa passion et une de nos spécialités aujourd’hui. Ça m’a donné le goût de la fabrication, et après un apprentissage de soudeur, et quelques années dans les ateliers d’une entreprise aujourd’hui confrère, j’ai décidé de me mettre à mon compte avec mon papa. J’ai appris sur le tas, captant les opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentaient. Le stress, j’adore. Nous sommes aujourd’hui une quarantaine de personnes en comptant les indépendants. Ce qui nous branche, c’est la mission impossible, et les délais courts. Pour rester à la pointe, nous sommes passés à fond au digital, avec notamment la capacité de mesurer en 3D des ouvrages ou l’intérieur de bâtiments avec une précision incroyable. Nous investirons cette année près de 20 % de notre chiffre d’affaires dans un nouvel équipement de découpe qui nous replacera à la pointe du secteur. Malgré cela, nous acceptons aussi de toutes petites commandes pour réaliser des pièces sur mesure ».

Raphaël, son adjoint, est fier d’avoir rejoint cette entreprise en pleine croissance. « Comme nous avons un stock important de pièces détachées, nous dépannons souvent des collègues à travers notre nouveau magasin interne. Julien, il faut le suivre, car il décide vite et délègue de suite après ! L’admiration pointe dans la voix de ce collaborateur également issu des rangs, et qui fait du RH, organise, est au four et au moulin.

La visite a permis de découvrir toutes les facettes du métier de menuiserie métallique, qui va du pliage et de la découpe laser, hyper sophistiquée, au soudage de précision, faisant appel à la technologie de dessin en trois dimensions. Partout, des collaborateurs appliqués, soucieux de la qualité des produits qui vont sortir des ateliers. Interrogé sur ce qui l’empêche parfois de dormir, le patron cite en premier lieu la difficulté de recruter des personnes passionnées par les métiers du métal et prêtes à travailler en atelier. « À l’IND tout proche, avec lequel nous collaborons, les élèves ne se rendent pas compte de la haute technologie utilisée aujourd’hui dans l’exercice du métier. Lorsque nous organisons des portes ouvertes, ils ouvrent de grands yeux. Heureusement, deux des enseignants de l’école technique de Malmedy sont des anciens du métier, avec l’expérience des équipements modernes. Petit à petit, ils amènent chez nous des stagiaires qui découvrent nos métiers et décident parfois de nous rejoindre. Une chose est sûre : Nous pourrions faire beaucoup plus si des jeunes de la région, connus pour leur ardeur au travail, choisissaient de nous rejoindre. »